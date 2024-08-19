Diusung Partai Perindo di Pilbup Sorong, Johny Kamuru: Saya Akan Melayani Masyarakat

JAKARTA - Partai Perindo mengusung Johny Kamuru sebagai Calon Bupati Kabupaten Sorong untuk berkontestasi di Pilkada 2024. Amanah yang diberikan Partai Perindo tak akan disia-siakan oleh Johny dalam mengabdi kepada masyarakat.

Dia menyebut, bilamana terpilih nantinya sebagai Wali Kota Sorong, Johny akan melayani masyarakat sepenuh hati.

"Kepercayaan kepada saya ini adalah satu amanah, satu tanggung jawab yang akan saya gunakan untuk sebaik-baiknya dalam maju untuk Bupati nanti dan tentunya jika Tuhan berkenan saya terpilih saya akan melayani masyarakat sebaik-baiknya," ujar Johny di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dia yang pernah menjabat sebagai Bupati Sorong periode 2017-2022, nantinya akan fokus pada pemerataan infrastruktur di Kabupaten Sorong. Pembangunan jalan akan diprioritaskan ketika nantinya dia terpilih.

"Terkait infrastruktur jalan menghubungkan dari Ibu Kota Kabupaten ke kecamatan. kecamatan hubungkan ke kampung - kampung. Kemudian membangun Ibu kota Kabupaten Sorong, (kecamatan) Aimas membangun alun-alun," tuturnya.

Selain itu, untuk sektor pendidikan dia memiliki program menyediakan bus gratis bagi para pelajar. Lalu di bidang kesehatan, rumah sakit disana akan dimaksimalkan pelayanannya.

"Kemudian bidang kesehatan rumah sakit kita yang di kabupaten Sorong itu kita maksimalkan sehingga dia punya jadi pusat rujukan untuk ke provinsi Papua Barat daya," katanya.

(Angkasa Yudhistira)