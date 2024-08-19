Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Dapat Dukungan Perindo Maju di Pilwalkot Sorong, Petronela Kambuaya Bakal Fokus Benahi Pembangunan Infrastruktur 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |17:24 WIB
Cawalkot Sorong Petronela Kambuaya (foto: dok MPI) 
Cawalkot Sorong Petronela Kambuaya (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wali Kota (Cawalkot) Sorong, Petronela Kambuaya menyebut bilamana memang di pilkada 2024 dirinya berkomitmen akan melakukan pembangunan infrastruktur yang saat ini belum selesai. Hal itu ia katakan usai menerima surat rekomendasi B1 KWK dari Partai Perindo.

"Yang utamanya adalah infrastruktur dasar yang sudah dibangun oleh mantan pertama dan mantan kedua sedangkan banyak yang masih terbengkalai yang belum diselesaikan oleh Pj," ujar Petronela di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dia mengaku alasannya memberanikan diri maju dalam Pilkada ini, karena prihatin soal masalah pendidikan dan kesehatan di Kota Sorong. Sebab untuk melahirkan generasi emas bagi bangsa, ini faktor kesehatan dan pendidikan jadi modal utamanya.

"Kemudian menjadi dasar saya adalah untuk pendidikan, ekonomi kerakyatan, kemudian kesehatan terutama stunting untuk mencegah stunting bagi penerus bangsa yang ada di kota Sorong," sambungnya.

Setelah mendapatkan surat rekomendasi ini, dirinya akan langsung melakukan konsolidasi dengan masyarakat kota Sorong. Hal itu ia lakukan demi Kemenangan di pilkada serentak November mendatang.

"Harapan kami bahwa B1 KWK ini akan mengantarkan kami dari tempat ini (DPP partai Perindo) pulang sampai di daerah dan kami akan melakukan konsolidasi dengan masyarakat dengan konstituen yang ada si kita Sorong untuk mencalonkan diri wali kota Sorong periode 2024-2029," sambungnya.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
