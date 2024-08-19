Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Punya Modal 5 Periode di Legislatif, Abisai Rollo Diusung Partai Perindo sebagai Cawalkot Jayapura 

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |16:18 WIB
Punya Modal 5 Periode di Legislatif, Abisai Rollo Diusung Partai Perindo sebagai Cawalkot Jayapura 
Cawalkot Jayapura Abisai Rollo (Foto: mMPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wali Kota (Cawalkot) Jayapura, Abisai Rollo mendapatkan dukungan dari Perindo untuk Pilkada 2024. Penyerah surat rekomendasi B1 KWK itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo.

"Saya berterima kasih kepada Ketum Angela Tanoesoedibjo. Saya berterima kasih bahwa dapat mendapatkan rekomendasi atau B1 KWK dari Partai Perindo untuk maju sebagai calon Wali Kota Jayapura," ujar Abisai di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Senin (19/8/2024).

Bermodal 5 periode jabatannya di DPRD Kota Jayapura, menjadi bukti dirinya akan sukses dalam Pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Sebab kerja-kerja selama menduduki kursi DPRD telah dinilai positif oleh masyarakat.

"Saya sudah 5 Periode ya di DPRD Kota Jayapura, intinya melihat bahwa banyak yang sudah saya lakukan untuk Masyarakat," sambungnya.

Dia berharap, bila nanti terpilih sebagai Wali Kota Jayapura, akan bersinergi dengan Partai Perindo untuk membangun Kota Jayapura ke arah yang lebih maju. 

"Dengan demikian saya berharap kedepan mudah-mudahan atas kehendak Tuhan kalau nanti saya menang di kota Jayapura, berarti bersama - sama dengan partai Perindo, berarti kita membangun kebersamaan 5 tahun ke depan," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068993/konsolidasi_pemenangan_di_pilkada_ntb-2vI6_large.png
Waketum Perindo: Survei Menunjukkan Hasil Positif Calon di Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068992/konsolidasi_perindo_di_pilkada_ntb-PBE0_large.png
Harapan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068990/konsolidasi_pemenangan_perindo_di_pilkada_ntb-NDor_large.png
Konsolidasi Pilkada NTB, Waketum Perindo Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068986/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-yhRu_large.png
Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Sitti Rohmi: Menambah Semangat Menangkan Pilkada 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068984/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-5aXq_large.png
Calon Kepala Daerah di NTB Termotivasi Menang Usai Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068980/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-xnJz_large.png
Pesan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement