Punya Modal 5 Periode di Legislatif, Abisai Rollo Diusung Partai Perindo sebagai Cawalkot Jayapura

JAKARTA - Calon Wali Kota (Cawalkot) Jayapura, Abisai Rollo mendapatkan dukungan dari Perindo untuk Pilkada 2024. Penyerah surat rekomendasi B1 KWK itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo.

"Saya berterima kasih kepada Ketum Angela Tanoesoedibjo. Saya berterima kasih bahwa dapat mendapatkan rekomendasi atau B1 KWK dari Partai Perindo untuk maju sebagai calon Wali Kota Jayapura," ujar Abisai di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Senin (19/8/2024).

Bermodal 5 periode jabatannya di DPRD Kota Jayapura, menjadi bukti dirinya akan sukses dalam Pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Sebab kerja-kerja selama menduduki kursi DPRD telah dinilai positif oleh masyarakat.

"Saya sudah 5 Periode ya di DPRD Kota Jayapura, intinya melihat bahwa banyak yang sudah saya lakukan untuk Masyarakat," sambungnya.

Dia berharap, bila nanti terpilih sebagai Wali Kota Jayapura, akan bersinergi dengan Partai Perindo untuk membangun Kota Jayapura ke arah yang lebih maju.

"Dengan demikian saya berharap kedepan mudah-mudahan atas kehendak Tuhan kalau nanti saya menang di kota Jayapura, berarti bersama - sama dengan partai Perindo, berarti kita membangun kebersamaan 5 tahun ke depan," sambungnya.