Diusung Perindo Jadi Cabup Siak, Alfedri Dapat Arahan Langsung dari Angela Tanoesoedibjo

JAKARTA - Partai Perindo memantapkan dukungannya kepada Alfedri - Husni Merza sebagai Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) untuk Pilkada 2024 di Siak, Riau. Surat rekomendasi berupa B1 KWK diserahkan langsung Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo.

Atas surat rekomendasi itu, Alfedri mengaku akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan Pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Dia menyebut saat pemberian surat rekomendasi itu, Angela juga akan mendukung perjuangannya.

"Arahan Bu Angela, berjuang sekuat tenaga dan Perindo akan mendukung, memback up perjuangan kami untuk bisa menang pada tanggal 27 November," ujar Alfedri di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Bersama Partai Perindo yang memiliki visi misi untuk Indonesia sejahtera, tentunya selaras dengan keinginannya yang akan mensejahterakan masyarakat Siak.

"Tentu ke depan kita ingin bersama Perindo untuk pertama-tama bagaimana menuju visi misi menuju masyarakat Siak yang semakin maju dan sejahtera," sambungnya.

Sebagai informasi, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Perindo menerbitkan puluhan surat dukungan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, atau wali kota dan wakil wali kota atau B1-KWK yang akan bertarung di Pilkada 2024.