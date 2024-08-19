Partai Perindo Harap 90 Cakada yang Diusung di Pilkada 2024 Bekerja untuk Rakyat

JAKARTA - Pengurus DPP Partai Perindo telah menginstruksikan semua komponen partai untuk memenangkan 90 Cakada yang baru diberikan rekomendasi dukungan di Kantor DPP Perindo dalam Pilkada 2024. Para Cakada juga diharapkan bisa bekerja untuk rakyat.

"Terkait strategi yang bisa kita pastikan, kita sudah menginstruksikan pada semua komponen partai, mulai dari struktur, sayap-sayap partai, simpatisan partai, termasuk semua sumber daya yang dimiliki partai di tingkat daerah untuk digunakan sebesar-besarnya memenangkan semua calon yang sudah ditunjuk, disetujui DPP Partai Perindo," ujar Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama S Langkun, Senin (19/8/2024).

Menurutnya, guna memenangkan Cakada yang diusung DPP Partai Perindo, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dan Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu, semua komponen partai harus dikerahkan ke lapangan. Disamping, para Cakada pun diharapkan bisa menggalang dukungan dan bekerja sebaik-baiknya untuk masyarakat Indonesia.

"Kita harap pada semua Cakada kita tuk terus menggalang kekuatan, menggalang dukungan dan bekerja sebaik-baiknya untuk masyarakat," katanya.