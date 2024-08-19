Dapat Dukungan Perindo, Lukman Liberu-Zakarias Paun Yakin Menangkan Pilbup Flores Timur

JAKARTA - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Flores Timur, Lukman Liberu-Zakarias Paun telah resmi mendapat dukungan berupa formulir B1-KWK dari Partai Perindo, Senin (19/8/2024). Zakarias pun optimistis bahwa pihaknya bisa menangkan kontestasi Pilbup Flores Timur.

"Saya Zakarias Paun yang pada kesempatan ini hadir menerima surat keputusan dari DPP Perindo dan siap bekerja untuk memenangkan pertarungan Pilkada di Kabupaten Flores Timur. Kami yakin bahwa dalam pertarungan ini kami bisa memenangkan Pilkada di Kabupaten Flores Timur," terang Zakarias di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, Zakarias pun menyatakan bakal mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Flores Timur bila menangkan Pilkada 2024. Ia berkata, pihaknya akan keluarkan masyarakat Flores Timur dari kemiskinan.

"Tentunya dalam menjadi pemimpin di Kabupaten Flores Timur yang menjadi perjuangan kami tentunya bagaimana caranya untuk mengeluarkan masyarakat kita dari kemiskinan," tutur Zakarias.