DPP Perindo Pesan ke Calon Kepala Daerah Dukungannya Jaga Komitmen dan Integritas dalam Pilkada 2024

JAKARTA - Sebanyak 90 Calon Kepala Daerah (Cakada) diberikan surat rekomendasi dukungan untuk maju Pilkada 2024 di Kantor DPP Partai Perindo, kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (19/8/2024). Mereka diminta untuk menjaga komitmen dan integritasnya di daerahnya masing-masing.

"Jadi, soal kompetensi, komitmen, dan integritas itu menjadi pesan kita," ujar Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama S Langkun pada Senin (19/8/2024).

Menurutnya, calon kepala daerah itu harus mempunyai kompetensi, yang artinya dia punya kemampuan memimpin. Selain mempunyai kemampuan leadership, dia juga harus memiliki komitmen.

"Soal kapasitas, komitmen, ini yang kita harapkan tuk dikerjakan, tuk dilakukan apabila nanti terpilih. Kita juga minta pada kepala daerah, calon-calon kita yang nanti terpilih tuk terus menjaga integritasnya," tuturnya.

Dia menerangkan, kompetensi, komitmen, dan integritas itu merupakan hal penting bagi para pemimpin di daerahnya masing-masing. Sebabnya, saat calon-calon tersebut memiliki masalah, misalnya saja secara integritas pada saat dia menjabat sebagai kepala daerah usai memenangkan kontestasi Pilkada 2024, itu bakal merugikan masyarakat.

"Kalau sampai calon-calon kita punya masalah secara integritas pada saat dia menjabat, tentu saja itu akan merugikan masyarakat," jelasnya.