HOME NEWS NEWS

Didukung Perindo Maju Pilbup Halmahera Barat, Juliche D Baura : Pesan Bu Angela Tanoesoedibjo Soal Kesejahteraan Masyarakat Akan Kita Ingat 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |18:59 WIB
Didukung Perindo Maju Pilbup Halmahera Barat, Juliche D Baura : Pesan Bu Angela Tanoesoedibjo Soal Kesejahteraan Masyarakat Akan Kita Ingat 
Perindo resmi Usung Juliche D Baura maju s sebagai Calon Bupati Halmahera Barat untuk Pilkada 2024. Foto: Danandaya.
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo resmi mendukung Juliche D Baura maju s sebagai Calon Bupati (Cabup) Halmahera Barat untuk Pilkada 2024. Surat rekomendasi B1 KWK itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo.

Dia mengaku akan selalu mengingat pesan dari Angela Tanoesoedibjo untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Barat ketika menang di pilkada serentak November mendatang itu.

"Kami juga tetap mengingat pesan Ibu Ketum Perindo, bahwa kesejahteraan masyarakat karena itu kami berharap bahwa mewujudkan Halmahera Barat smart 70 - 30 dalam artian bahwa program-program itu kurang lebih 70 persen yang lebih diutamakan dan 30 persen dalam penataan admistrasi atau juga pemerintah," ujar Juliche di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Jika nantinya diperkenankan untuk memimpin Halmahera Barat,  pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor ekonomi akan menjadi pusat perhatiannya. Sebab hal itu bisa menopang dan memperluas dari pada infrastruktur yang sesungguhnya.

"Harapan bahwa ke depan Halmahera lebih baik dengan visi misi, paling tidak yang pertama membangun Sumber Daya Manusia Halmahera Barat baik itu ekonomi, baik itu dalam kemandirian dan juga berkepribadian dalam ekonominya," sambungnya.

Sebagai informasi, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Perindo menerbitkan puluhan surat dukungan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, atau wali kota dan wakil wali kota atau B1-KWK yang akan bertarung di Pilkada 2024.

 

Halaman:
1 2
      
