Sejarah 19 Agustus 1953, CIA Gulingkan Pemerintahan Mohammed Mossadegh di Iran

LONDON - Pada 19 Agustus 2013, CIA secara terbuka mengakui untuk pertama kalinya keterlibatannya dalam kudeta pada 1953 terhadap Perdana Menteri (PM) terpilih Iran Mohammad Mossadegh. Hal tersebut terungkap melalui dokumen-dokumen yang memberikan rincian rencana CIA saat itu, yang dipimpin oleh perwira senior Kermit Roosevelt Jr., cucu Presiden AS Theodore Roosevelt.

Dilansir melalui NPR News, selama empat hari pada bulan Agustus 1953, Roosevelt mengatur bukan hanya satu, tetapi dua upaya untuk mengacaukan pemerintahan Iran, yang selamanya mengubah hubungan antara negara itu dan AS. Dalam episode ini, kita kembali menelusuri apa yang terjadi dalam episode perdana podcast sejarah baru NPR, Throughline.

Mohammad Mossadegh adalah tokoh yang dicintai di Iran. Selama masa jabatannya, ia memperkenalkan berbagai kebijakan sosial dan ekonomi, yang paling signifikan adalah nasionalisasi industri minyak Iran. Inggris Raya telah mengendalikan minyak Iran selama beberapa dekade melalui Anglo-Iranian Oil Co. Setelah berbulan-bulan berunding, perdana menteri memutuskan negosiasi dan menolak keterlibatan Inggris lebih lanjut dalam industri minyak Iran.

Inggris kemudian meminta bantuan Amerika Serikat, yang akhirnya mendorong CIA mengatur penggulingan Mossadegh dan mengembalikan kekuasaan kepada Mohammad Reza Pahlavi, Shah terakhir Iran.

Menurut Stephen Kinzer, penulis buku All the Shah's Men, Roosevelt dengan cepat menguasai pers Iran dengan menyuap mereka dan menyebarkan propaganda anti-Mossadegh. Ia merekrut sekutu di antara ulama Islam, dan meyakinkan Shah bahwa Mossadegh adalah ancaman. Langkah terakhir melibatkan upaya dramatis untuk menangkap Mossadegh di rumahnya di tengah malam. Namun kudeta itu gagal. Mossadegh mengetahuinya dan melawan. Keesokan paginya, ia mengumumkan kemenangan melalui radio.

Mossadegh mengira ia aman, tetapi Roosevelt belum menyerah. Ia mengatur kudeta kedua, yang berhasil. Mossadegh diadili dan menghabiskan hidupnya dalam tahanan rumah. Shah kembali berkuasa dan memerintah selama 25 tahun lagi hingga Revolusi Iran 1979. Kudeta 1953 kemudian diserukan oleh para mahasiswa dan kelas politik di Iran sebagai pembenaran untuk menggulingkan Shah.