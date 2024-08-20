Ratusan Penerbangan di Bandara Jepang Dibatalkan dan Ditunda Gara-Gara Gunting yang Hilang

HOKKAIDO - Tiga puluh enam penerbangan dibatalkan dan 201 penerbangan tertunda di bandara Jepang pada akhir pekan setelah sepasang gunting hilang di sebuah toko dekat gerbang keberangkatan.

Pemeriksaan keamanan di terminal domestik Bandara New Chitose Hokkaido ditangguhkan selama sekitar dua jam pada Sabtu, (17/8/2024) pagi, menyebabkan ratusan pelancong terlantar sementara. Terjadi kemacetan dan antrean panjang karena penumpang di ruang tunggu keberangkatan terpaksa mengulang pemeriksaan keamanan.

Diwartakan BBC, pihak berwenang mencoba menemukan gunting yang hilang, yang ditemukan di toko yang sama pada hari berikutnya.

Meskipun gunting tersebut tidak ditemukan pada Sabtu, hari hilangnya gunting tersebut, pemeriksaan keamanan dan penerbangan akhirnya dilanjutkan pada hari itu.

Bandara Hokkaido, operator bandara New Chitose, mengumumkan pada Senin, (19/8/2024) bahwa gunting tersebut telah ditemukan oleh seorang pekerja di toko tersebut pada Minggu, (18/8/2024).

Pihak berwenang menjelaskan bahwa mereka menunda pengumuman tersebut hingga mereka memastikan bahwa gunting tersebut sama dengan gunting yang hilang.

Banyak pelancong yang terkena dampak pembatalan dan penundaan tersebut terbang pulang setelah liburan tahunan Bon di Jepang.

“Saya rasa kami tidak punya pilihan lain (selain menunggu),” kata seorang pelancong kepada media lokal saat itu. “Namun saya berharap mereka lebih berhati-hati tentang hal itu.”