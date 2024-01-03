Cerita Penumpang Gambarkan Kekacauan di Dalam Penerbangan 516 saat Tabrakan Pesawat di Bandara Jepang

Cerita penumpang gambarkan kekacauan di dalam penerbangan usai tabrakan pesawat di bandara Jepang (Foto: BBC)

TOKYO – Tabrakan Airbus A350 yang membawa 379 orang dengan pesawat kedua saat mendarat di Tokyo, Jepang mengejutkan warga Jepang dan dunia internasional.

Api dan asap terlihat saat jet itu melaju di sepanjang landasan dalam keadaan terbakar.

Kemudian naluri bertahan hidup muncul, ketika orang-orang bergegas melarikan diri dari kabin yang dipenuhi asap, mengetahui bahwa nyawa bergantung pada beberapa detik berikutnya.

Semua yang lolos dari Japan Airlines penerbangan 516 sungguh luar biasa. Para ahli mengatakan evakuasi yang sempurna dan teknologi baru berperan besar dalam kelangsungan hidup mereka.

Mereka yang berada di pesawat kedua, pesawat penjaga pantai yang lebih kecil yang akan mengantarkan bantuan kepada korban gempa, tidak seberuntung itu. Lima orang tewas dan pilotnya terluka parah.

Penyelidik sedang mengumpulkan apa yang terjadi pada pukul 17:47 waktu setempat (08:47 GMT) di bandara Haneda, dan mengapa dua pesawat bisa berada di landasan pada saat yang bersamaan.

Untuk saat ini, video dan pernyataan dari penumpang memberikan gambaran teror selama beberapa menit, kemudian ketidakpercayaan terhadap apa yang telah mereka alami.

Anton Deibe, 17, seorang penumpang asal Swedia, menggambarkan kekacauan setelah tabrakan ketika Airbus A350 berhenti di landasan.