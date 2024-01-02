Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Indonesia Sampaikan Belasungkawa Atas Bencana Gempa di Jepang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |21:12 WIB
Indonesia Sampaikan Belasungkawa Atas Bencana Gempa di Jepang
Foto: Reuters.
JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyampaikan belasungkawa atas bencana gempa bumi yang melanda Jepang tengah pada Senin, (1/1/2024). Gempa berkekuatan (M) 7,6 itu menyebabkan setidaknya 48 korban meninggal dunia dan ratusan ribu orang terpaksa dievakuasi.

“Indonesia sangat berduka atas bencana gempa bumi dahsyat yang terjadi di Prefektur Ishikawa dan sekitar wilayah Hokuriku di Jepang. Indonesia menyatakan solidaritasnya dengan masyarakat Jepang, dan kami dengan tulus berharap semua yang terkena dampak bencana alam ini dapat segera pulih sepenuhnya,” demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) dalam pernyataan pada Selasa, (2/1/2024).

Gempa ini menyebabkan penduduk di beberapa daerah pesisir mengungsi ke tempat yang lebih tinggi ketika gelombang tsunami menghantam pantai barat Jepang, menyapu beberapa mobil dan rumah ke laut.

Pada Selasa, sebanyak 3.000 kru penyelamat yang terdiri dari personel militer, pemadam kebakaran, dan polisi dari seluruh negeri telah dikirim ke lokasi gempa di semenanjung Noto di prefektur Ishikawa.

Halaman:
1 2
      
