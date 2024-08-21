Gempa M4,9 Guncang Bulungan Kaltim, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Aktif

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M4,9 mengguncang wilayah Bulungan Kalimantan Utara, Rabu, 21 Agustus 2024 pukul 07:01:17 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter magnitudo M4.9 Episenter gempabumi terletak pada koordinat 2,47° LU ; 116,85° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 50 Km arah Barat Daya Bulungan kedalaman 51 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif yang berada di wilayah Kab. Bulungan,” ujar Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Manado, Tony Agus Wijaya dalam keterangan resminya.

Berdasarkan laporan masyarakat, gempabumi dirasakan di Tanjung Selor III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu), Berau dan Tana Tidung II-III MMI, (Dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, jendela/pintu berderik dan dinding berbunyi), Tarakan II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.).

“Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut,” tegas Tony.