Breaking News! Gempa M4,6 Guncang Berau Kalimantan Timur, Berpusat di Darat

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,6 mengguncang Berau, Kalimantan Timur, Rabu (20/8/2024), pukul 07.01 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berpusat di darat.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 10 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 59 km Barat Daya Berau, Kaltim, dengan titik koordinat 1.87 Lintang Selatan dan 116.86 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.6, 21-Aug-2024 07:01:19 WIB, Lok:1.87LU, 116.86BT (59 km Barat Daya BERAU-KALTIM), Kedlmn:10 Km #BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Sementara, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Fahmi Firdaus )