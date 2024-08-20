Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News: Gempa M4,2 Guncang Nduga Papua

Ponsius Econg , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |21:48 WIB
<i>Breaking News:</i> Gempa M4,2 Guncang Nduga Papua
Gempa (Foto: Ilustrasi Freepik)
NDUGA - Gempa bumi dangkal bermagnitudo (M) 4,2 mengguncang Kabupaten Nduga, Papua, Selasa (20/8/2024). Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 20:52 WIB. 

BMKG menginformasikan bahwa pusat gempa terpantau di 40 kilometer sebelah barat laut Nduga, Papua, pada kedalaman 10 kilometer. 

Koordinat gempa berada pada 4,23 derajat Lintang Selatan (LS) dan 137,92 derajat Bujur Timur (BT). Informasi ini disampaikan melalui akun X (Tweeter) resmi BMKG, Selasa (20/8/2024). 

"#Gempa Mag:4.2, 20-Aug-2024 20:52:54WIB, Lok:4.23LS, 137.92BT (40 km BaratLaut NDUGA-PAPUA), Kedlmn:10 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun X (Twitter) @infoBMKG.

BMKG belum menginformasikan secara detail penyebab dan dampak kerusakan ataupun kerugian yang timbul akibat guncangan gempa ini.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.


 

(Fakhrizal Fakhri )

      
