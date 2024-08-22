Penguin Gay yang Terkenal di Dunia Meninggal pada Usia 11 Tahun

Sphen si penguin gay atau yang memiliki hubungan sesama jenis yang terkenal di dunia dikabarkan meninggal di Australia, pada usia 11 tahun (Foto: Sea Life Sydney Aquarium)

PERTH - Sphen si penguin gay atau yang memiliki hubungan sesama jenis yang terkenal di dunia dikabarkan meninggal di Australia, pada usia 11 tahun. Ia dan pasangannya Magic melejit menjadi bintang global pada tahun 2018 ketika mereka jatuh cinta di Akuarium Sea Life Sydney. Kemudian mengadopsi dan membesarkan dua ekor anak penguin.

Kisah asmara mereka telah menginspirasi kendaraan hias Mardi Gras, dirujuk dalam silabus pendidikan Australia, dan bahkan ditampilkan dalam serial Netflix Atypical.

Akuarium Sea Life Sydney mengatakan Sphen memiliki dampak yang tak terukur di seluruh dunia sebagai simbol kesetaraan dan saluran bagi tujuan konservasi.

Kesehatan penguin gentoo itu telah memburuk pada hari-hari menjelang kematiannya. Tim dokter hewan akuarium membuat keputusan sulit awal bulan ini untuk melakukan eutanasia pada Sphen guna mengakhiri rasa sakit dan ketidaknyamanannya.

Penyelidikan terhadap penyebab penurunan kesehatannya sedang berlangsung. "Kehilangan Sphen sangat memilukan bagi koloni penguin, tim, dan semua orang yang terinspirasi atau terpengaruh secara positif oleh kisah Sphen dan Magic," kata manajer umum akuarium Richard Dilly dalam sebuah pernyataan.

"Kami ingin mengambil kesempatan ini untuk merenungkan dan merayakan kehidupan Sphen, mengingat betapa dia adalah ikon,” lanjutnya.

Spesies sub-Antartika, penguin gentoo rata-rata hidup antara 12 dan 13 tahun dan terkenal sebagai monogamis romantis.

Magic, 8 tahun, telah dibawa untuk melihat tubuh Sphen untuk membantu penguin itu memahami bahwa pasangannya tidak akan kembali. Dia segera mulai bernyanyi, yang kemudian dibalas oleh koloni penguin yang lebih luas.