Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penguin Gay yang Terkenal di Dunia Meninggal pada Usia 11 Tahun

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |13:49 WIB
Penguin Gay yang Terkenal di Dunia Meninggal pada Usia 11 Tahun
Sphen si penguin gay atau yang memiliki hubungan sesama jenis yang terkenal di dunia dikabarkan meninggal di Australia, pada usia 11 tahun (Foto: Sea Life Sydney Aquarium)
A
A
A

PERTH - Sphen si penguin gay atau yang memiliki hubungan sesama jenis yang terkenal di dunia dikabarkan meninggal di Australia, pada usia 11 tahun. Ia dan pasangannya Magic melejit menjadi bintang global pada tahun 2018 ketika mereka jatuh cinta di Akuarium Sea Life Sydney. Kemudian mengadopsi dan membesarkan dua ekor anak penguin.

Kisah asmara mereka telah menginspirasi kendaraan hias Mardi Gras, dirujuk dalam silabus pendidikan Australia, dan bahkan ditampilkan dalam serial Netflix Atypical.

Akuarium Sea Life Sydney mengatakan Sphen memiliki dampak yang tak terukur di seluruh dunia sebagai simbol kesetaraan dan saluran bagi tujuan konservasi.

Kesehatan penguin gentoo itu telah memburuk pada hari-hari menjelang kematiannya. Tim dokter hewan akuarium membuat keputusan sulit awal bulan ini untuk melakukan eutanasia pada Sphen guna mengakhiri rasa sakit dan ketidaknyamanannya.

Penyelidikan terhadap penyebab penurunan kesehatannya sedang berlangsung. "Kehilangan Sphen sangat memilukan bagi koloni penguin, tim, dan semua orang yang terinspirasi atau terpengaruh secara positif oleh kisah Sphen dan Magic," kata manajer umum akuarium Richard Dilly dalam sebuah pernyataan.

"Kami ingin mengambil kesempatan ini untuk merenungkan dan merayakan kehidupan Sphen, mengingat betapa dia adalah ikon,” lanjutnya.

Spesies sub-Antartika, penguin gentoo rata-rata hidup antara 12 dan 13 tahun dan terkenal sebagai monogamis romantis.

Magic, 8 tahun, telah dibawa untuk melihat tubuh Sphen untuk membantu penguin itu memahami bahwa pasangannya tidak akan kembali. Dia segera mulai bernyanyi, yang kemudian dibalas oleh koloni penguin yang lebih luas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185619//senator_australia_pauline_hanson_mengenakan_burqa_di_parlemen-dHWR_large.jpg
Senator Australia Kenakan Burqa di Parlemen, Picu Kemarahan dan Tuduhan Rasisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3184960//drone-6EeM_large.jpg
Drone Ghost Bat Australia Siap Uji Coba Rudal Bersejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/16/3184683//ilustrasi-KPZD_large.jpg
Instagram dan Facebook Akan Tutup Akun Remaja Australia Mulai Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/16/3183872//medsos-7TUh_large.jpg
Daftar Medsos yang Diblokir untuk Remaja di Bawah 16 Tahun di Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/624/3183806//ibu_anak-FCQ3_large.jpg
Australia Negara Pertama di Dunia yang Larang Remaja Miliki Akun Medsos, Bikin Iri Netizen +62 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183115//prabowo-YwiI_large.jpg
Momen Prabowo dan PM Albanese Tinjau Kapal Perang Canggih HMAS Canberra
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement