Ilmuwan Australia Temukan Spesies Lebah Baru Bertanduk seperti Setan

PERTH – Keberadaan binatang berbahaya menjadi hal biasa bagi Australia. Ular sangat berbisa, laba-laba beracun, dan hiu ternyata belum lengkap. Kini, Australia memiliki penghuni kecil yang baru dan unik yakni spesies lebah "lucifer" yang memiliki tanduk seperti setan.

Spesies ini yang diberi nama ilmiah Megachile (Hackeriapis) lucifer, ditemukan di negara bagian Australia Barat. Penemuan itu dipublikasikan Universitas Curtin.

Dr. Kit Prendergast dari School of Molecular and Life Sciences Universitas Curtin menemukan lebah ini saat menyurvei bunga liar yang sangat terancam punah pada 2019. Ia segera tertarik pada penampilan unik serangga tersebut.

"Lebah betina ini memiliki tanduk kecil yang luar biasa di wajahnya," katanya seperti dilansir nzherald, Rabu (12/11/2025).

Prendergast mengatakan nama tersebut sangat cocok untuk penampilan lebah yang khas dan terlihat seperti setan.

"Ini adalah anggota baru pertama dari kelompok lebah ini yang dideskripsikan dalam lebih dari 20 tahun. Ini menunjukkan betapa banyak kehidupan yang masih harus kita temukan," ujar Prendergast.