INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pemakaman Muslim Sydney Divandalisme dengan Kepala Babi, Diduga Balasan Penembakan Bondi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |19:29 WIB
Pemakaman Muslim Sydney Divandalisme dengan Kepala Babi, Diduga Balasan Penembakan Bondi
Pemakaman Muslim di Sydney divandalisme dengan potongan kepala babi
A
A
A

JAKARTA – Sebuah pemakaman Muslim di Sydney, Australia, dirusak dengan aksi vandalisme yang melibatkan kepala babi yang dipotong-potong. Aksi ini diduga sebagai pembalasan setelah penembakan massal pada perayaan Yahudi di Pantai Bondi pada Minggu (14/12/2025), menurut laporan media lokal.

Pemakaman tersebut menjadi sasaran pada Senin (15/12/2025) pagi, dengan polisi menerima laporan sesaat sebelum pukul 6 pagi bahwa sisa-sisa hewan telah ditinggalkan di pintu masuk. Petugas mendatangi lokasi kejadian, menyingkirkan kepala babi tersebut, dan membuka penyelidikan, kata polisi sebagaimana dilansir RT.

Aksi vandalisme itu terjadi setelah serangan mematikan pada perayaan Hanukkah di Pantai Bondi, Sydney, di mana setidaknya 16 orang tewas dan puluhan lainnya terluka ketika dua orang bersenjata melepaskan tembakan. Polisi mengidentifikasi para tersangka sebagai Sajid Akram dan putranya, Naveed Akram, serta mengatakan insiden tersebut diperlakukan sebagai serangan teroris.

 

Halaman:
1 2 3
      
