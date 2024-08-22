Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pilkada Banten, LSI Dapati Elektabilitas Airin Tertinggi 

Sucipto , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |20:35 WIB
Pilkada Banten, LSI Dapati Elektabilitas Airin Tertinggi 
Airin Rachmi Diany (Foto: Ist/Dok)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei Pilkada Banten. Dalam survei didapati elektabilitas Airin Rachmi Diany masih merajai hasil survei.

"Menurut data survei LSI, Airin unggul di semua simulasi," ujar peneliti LSI, Muhammad Adib dalam keterangannya dikutip Kamis (22//8/2024).

Dijelaskannya, Airin unggul baik dari sisi populeritas maupun elektabilitas atau tingkat keterpilihan. Misalnya, saat head to head dengan Andra Soni, kandidat calon gubernur dari Partai Gerindra, elektabilitas Airin mencapai 77,3 persen dan Andra Soni 10 persen.

Sementara yang belum menentukan pilihan 12,7 persen. Ketika LSI melakukan simulasi head to head berpasangan, elektabilitas Airin-Ade Sumardi mencapai 73,7 persen. 

Sedangkan Andra Soni-Dimyati Natakusumah berada di kisaran 12,2 persen. Untuk yang belum menentukan pilihan 14,1 persen.

Keunggulan Airin yang tinggi tidak lepas kinerja dan prestasi Airin saat menjadi Wali Kota Tangerang Selatan. Selain itu, sosialisasi Airin sebagai Cagub berhasil meningkatkan popularitasnya.

Popularitas Airin mencapai 92,7 persen dan disukai sebanyak 89,0 persen. Selain itu, Airin dikenal melalui berbagai media baik media massa, media sosial maupun media sosialisasi lainnya. 

 

