Gagal Nyalip Truk, Bocah 14 Tahun Tewas di Jambi

Polisi olah TKP kecelakaan bocah 14 tahun yang gagal nyalip truk (Foto : MNC Media)

MERANGIN - Gaza Widya (14) warga Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Jambi, meninggal dunia usai kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera (jalinsum). Bocah 14 tahun itu gagal mendahului truk hino yang ada di depannya, Rabu 21 Agustus 2024, sekira pukul 13.00 WIB.

Informasi yang dihimpun menyebutkan sesaat sebelum kecelakaan terjadi, dua kendaraan yakni truk Hino dengan nomor polisi BH 8620 WN yang dikendarai Alwi warga kabupaten Tebo, dan motor Honda Spacy dengan nomor polisi BH 6870 PK yang dikendarai korban berjalan searah dari kota Bangko menuju Kabupaten Bungo.

Saat itu, korban berusaha mendahului truk Hino yang berada di depannya. Namun saat itu diduga kendaraan korban bersenggolan hingga korban terjatuh dan tewas di lokasi kejadian.

Mendapat informasi terjadi kecelakaan, unit kecelakaan Satlantas Polres Merangin langsung turun ke lokasi dan mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto melalui Kasat Lantas Polres Merangin AKP Eko Sutoyo membenarkan adanya kecelakaan tersebut.

"Ya, korbannya masih pelajar SMP. diduga saat mendahului terjadi senggolan hingga korban terjatuh dan tewas di lokasi kejadian. Saat ini kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah kita amankan untuk penyelidikan lebih lanjut," ujar Eko, Kamis (22/8/2024).

(Angkasa Yudhistira)