HOME NEWS JABAR

Gagal Nyalip Mobil, Pemotor Tewas Terlindas Truk di Sukabumi 

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |00:00 WIB
Gagal Nyalip Mobil, Pemotor Tewas Terlindas Truk di Sukabumi 
kecelakaan motor (foto: freepik)
A
A
A

SUKABUMI - Seorang pengendara sepeda motor tewas usai terlibat kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang terjadi di Jalan Baru Pasirsalam, Kampung Gunungbatu RT 01/09, Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jumat (9/8/2024).

Korban bernama Agus Rahmat (46) warga Kampung Eluk Tilu RT 05/07, Desa Cimerang, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan plat nomor F 2173 OB, meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kapolsek Nyalindung Polres Sukabumi, AKP Joko Susanto mengatakan, laka lantas tersebut, bermula saat kendaraan sepeda motor yang dikendarai korban, melaju dari arah Nyalindung menuju Purabaya. 

"Setibanya di lokasi kejadian, korban yang akan menyalip mobil sedan Proton yang berada di depannya, namun membentur bumper depannya sehingga menyebabkan pengendara sepeda motor oleng dan jatuh," ujar Joko.

 

Halaman:
1 2
      
