HOME NEWS INTERNATIONAL

Apakah Vladimir Putin Pro Palestina?

Relita Rahel Kristiyanto , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |15:29 WIB
Apakah Vladimir Putin Pro Palestina?
Presiden Rusia Vladimir Putin telah menunjukkan posisi yang kompleks dan sering kali pragmatis terkait konflik Israel-Palestina (Foto: AP)
A
A
A

RUSIA - Presiden Rusia Vladimir Putin telah menunjukkan posisi yang kompleks dan sering kali pragmatis terkait konflik Israel-Palestina. Secara umum, Rusia di bawah kepemimpinan Putin mendukung hak-hak Palestina dan menentang kebijakan Israel yang dianggap melanggar hukum internasional. 

Namun, dukungan ini tidak selalu konsisten dan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik dan hubungan Rusia dengan negara-negara lain.

Dikutip dari Al Jazeera, Putin dan Rusia secara resmi mendukung hak-hak Palestina untuk membentuk negara mereka sendiri dan mengecam tindakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia, seperti pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat. Selain itu, Rusia telah mendukung upaya internasional untuk mencapai solusi dua negara, di mana Palestina akan menerima status negara yang diakui bersama dengan Israel. Rusia sering menggunakan posisinya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk menekankan bahwa berbicara dan bernegosiasi adalah cara terbaik untuk menyelesaikan konflik.

Selain itu, Rusia mengadakan pertemuan diplomatik dengan berbagai kelompok, termasuk kelompok Hamas, yang berperan penting dalam politik Palestina. Ini menunjukkan upaya Rusia untuk berperan sebagai mediator dalam konflik tersebut, meskipun posisinya seringkali lebih terbatas daripada negara-negara Barat.

Dilansir melalui Brookings, sebaliknya, hubungan Rusia-Palestina tidak selalu mulus. Kebijakan luar negeri Rusia yang tampaknya lebih mendukung kepentingan strategisnya di kawasan tersebut, termasuk hubungan yang erat dengan Israel dan Iran, serta hubungan ekonomi dan militer yang kuat dengan negara-negara lain yang mungkin mempengaruhi posisi Rusia di Palestina, Putin terkadang menghadapi kritik dari negara-negara Arab dan Palestina.

 

