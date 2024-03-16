Mengenal 4 Calon Presiden Rusia yang Bertarung di Pilpres 2024

MOSCOW - Rusia menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 15-17 Maret 2024. Calon petahana, Vladimir Putin, menjadi kandidat terkuat.

Rakyat Rusia akan memilih salah satu dari 4 calon presiden yang terdaftar secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat (CEC).

Selain Putin, siapa saja yang maju pada Pilpres Rusia 2024? Berikut kandidat yang maju pada Pilpres 2024, sebagaimana dirangkum dari The Moscow Times, Sabtu (16/3/2024) :

1. Vladimir Putin

Memerintah negara tersebut selama lebih dari dua dekade, Putin diperkirakan kembali menjabat sebagai presiden. Bahkan jajak pendapat independen menunjukkan Putin mendapat dukungan besar dari warga Rusia. Jika menang, Putin (71) akan tetap berkuasa setidaknya hingga 2030.

Di bawah pemerintahannya, Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina yang mengasingkan Moskow dari Barat, mengadopsi kebijakan yang mempromosikan “nilai-nilai tradisional” dan menindas oposisi dan media independen.

Bahkan sebelum Putin mengumumkan kampanyenya, juru bicaranya mengatakan presiden “tidak dan tidak boleh memiliki pesaing politik” di negaranya.

Putin, yang mencalonkan diri sebagai kandidat yang mencalonkan diri sendiri, didaftarkan setelah ia mengumpulkan 300.000 tanda tangan dukungan yang diwajibkan oleh undang-undang pemilu. Timnya mengklaim Putin mengumpulkan tanda tangan 10 kali lebih banyak daripada yang diwajibkan undang-undang, yang menunjukkan “dukungan yang sangat besar terhadap kandidat kami.”

Menurut Konstitusi Rusia, Putin diharuskan mundur dari kursi kepresidenan pada 2024. Namun, amandemen konstitusi yang disahkan pada tahun 2020 – yang oleh para ahli independen dianggap tidak sah – memberi Putin kesempatan untuk mencalonkan diri untuk dua masa jabatan enam tahun tambahan.

Berdasarkan undang-undang pemilu Rusia, Putin tidak diharuskan mengambil cuti selama pemilu. Namun, ia mungkin menggunakan perjalanan kerja dan pertemuannya untuk berkampanye sambil menikmati liputan istimewa di televisi pemerintah, kata pengamat pemilu independen.

Sekitar 75% warga Rusia siap memilih Putin, menurut jajak pendapat bulan Maret yang diterbitkan oleh lembaga jajak pendapat milik negara VTsiom. Namun, para ahli mempertanyakan keakuratan survei publik yang dilakukan di bawah sensor militer.