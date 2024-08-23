Gempa M4,6 Guncang Halmahera Barat Malut Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,6 mengguncang Halmahera Barat, Maluku Utara (Malut), Jumat (23/8/2024), malam ini. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 00:44 WIB.

BMKG menyatakan bahwa lokasi gempa berada di 2.01 Lintang Utara (LU), dan 127.16 Bujur Timur (BT), tepatnya pada 87 kilometer sebelah barat laut Halmahera Barat. Gempa berpusat pada kedalaman 24 kilometer.

BMKG juga mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.6, 23-Aug-2024 00:44:21WIB, Lok:2.01LU, 127.16BT (87 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT), Kedlmn:24 Km #BMKG," tulis BMKG.





(Fakhrizal Fakhri )