HOME NEWS NUSANTARA

Dua Anggota DPD Partai Perindo Akan Buat Masyarakat Kota Jambi Sejahtera 

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |18:21 WIB
Dua Anggota DPD Partai Perindo Akan Buat Masyarakat Kota Jambi Sejahtera 
Dua Kader Perindo jadi Anggota DPRD Kota Jambi
JAMBI – Muhammad Redho Kurniawan, anggota DPD Partai Perindo yang baru saja resmi dilantik menjadi anggota DPRD Kota Jambi periode 2024-2029 menyatakan akan melanjutkan visi misi Partai Perindo.

"Untuk periode kedua ini, saya akan terus melanjutkan apa yang menjadi visi misi Partai Perindo, yaitu Indonesia Sejahtera," ungkapnya, Jumat (23/8/2024).

Di periode kedua ini, dirinya akan terus berusaha untuk membangun Kota Jambi khususnya di dapil 5, Jambi Selatan dan Paalmerah.

"Saya juga akan terus mengikuti perintah partai. Bagi saya ini untuk Jambi Sejahtera," ujarnya.

Sesuai dengan perintah partai, dirinya akan mengedepankan UMKM kepada masyarakat, infrastruktur yang berlanjut.

