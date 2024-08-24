Viral! Aksi Joget Musik Dj di Depan Masjid Agung Ummulqura Sengkang Bikin Geger Warga

WAJO – Warga Wajo kembali digemparkan video joged heboh dengan musik Dj di jalan raya depan Masjid Agung Ummulqura Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Aksi tersebut kemudian viral di berbagai media sosial.

Berbagai komentar dan tanggapan netizen bermunculan bahkan menjadi bahan buah bibir warga Wajo, warga menyayangkan perbuatan joget tersebut karena bertentangan dengan kaidah sebutan Wajo sebagai kota santri.

Pengurus Masjid Raya Umulqura pun membantah bahwa joget tersebut tidak dilakukan dalam halaman masjid melainkan di jalan raya depan masjid, saat pertunjukan malam lampion dalam peringatan HUT Ke-79 RI beberapa hari yang lalu oleh kelompok tertentu.