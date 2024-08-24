Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Viral! Aksi Joget Musik Dj di Depan Masjid Agung Ummulqura Sengkang Bikin Geger Warga

Amnar Sengkang , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |03:30 WIB
Viral! Aksi Joget Musik Dj di Depan Masjid Agung Ummulqura Sengkang Bikin Geger Warga
Aksi joget di depan masjid (foto: dok ist)
A
A
A

WAJO – Warga Wajo kembali digemparkan video joged heboh dengan musik Dj di jalan raya depan Masjid Agung Ummulqura Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Aksi tersebut kemudian  viral di berbagai media sosial. 

Berbagai komentar dan tanggapan netizen bermunculan bahkan menjadi bahan buah bibir warga Wajo, warga menyayangkan perbuatan joget tersebut karena bertentangan dengan kaidah sebutan Wajo sebagai kota santri.

Pengurus Masjid Raya Umulqura pun membantah bahwa joget tersebut tidak dilakukan dalam halaman masjid melainkan di jalan raya depan masjid, saat pertunjukan malam lampion dalam peringatan HUT Ke-79 RI beberapa hari yang lalu oleh kelompok tertentu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/612/3187020//viral_jembatan-OmsN_large.jpg
Viral Warga Bireun Aceh Buat Jembatan Darurat Pakai Ember Rp120 Ribu per Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/629/3186818//flu_babi-oNm8_large.jpg
5 Anak Meninggal karena Positif Flu Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186635//viral-Dj6U_large.jpg
Viral, Ekspresi Batita Saat Dijemput Mama vs Papa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/65/3186554//ibu_ira_namira-HCtX_large.jpg
Viral 3 Ide Judul Skripsi dari Kasus Tumbler Hilang di KRL, Netizen: Gercep Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/612/3186405//inara-4y9H_large.jpg
Fakta-Fakta Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi Diduga Berdurasi 2 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/482/3186367//tumbler-CGbN_large.jpg
Lagi Viral Tumbler Hilang di KRL, Simak 4 Tips Memilih Botol Minum untuk Sehari-hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement