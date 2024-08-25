Ribuan WNI di Thailand Rayakan HUT ke-79 RI dengan Bazar dan Panggung Gembira

BANGKOK - Sebanyak 2.200 warga Indonesia dan “Friends of Indonesia" di Bangkok dan sekitarnya tetap meriahkan bazar dan panggung gembira di lapangan sepakbola KBRI Bangkok, di tengah guyuran hujan di lokasi pada 24 Agustus 2024. Kegiatan ini dalam rangka perayaan HUT ke-79 RI.



Rangkaian kegiatan diawali dengan pengguntingan pita oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand merangkap UNESCAP, Rachmat Budiman, beserta istri, Riet Rietanty Budiman tepat pukul 11.00 pagi. Pembukaan bazar ini sekaligus menandai dimulainya kegiatan bazar dan hiburan panggung gembira.

Setelah dibuka, masyarakat Indonesia tumpah ruah memadati 36 tenda bazar yang menyajikan berbagai kuliner dan kerajinan khas Indonesia.

“Bazar ini tampaknya menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia karena termasuk yang paling komplit jajanannya di bandingkan kegiatan lain. Hal ini dapat mengobati rasa rindu mereka terhadap cita rasa kuliner tanah air,” ungkap Dubes Rachmat Budiman setelah membuka acara.

Beberapa kuliner khas Indonesia yang dapat dinikmati seperti Nasi Jinggo Bali, Ayam Betutu, Aneka Sate, Rawon Surabaya, Rendang, Rendang, Mie Goreng, Ayam Geprek, Nasi Bakar, Nasi Liwet, Lontong Sayur, Pecel, Pepes, Pempek, Soto Mie, Cotto Makasar, Mie Aceh, Gado-Gado, dan Bakso. Selain itu banyak juga minuman dan jajanan khas Indonesia seperti Martabak, aneka Cilok, Bubur Cendil, bubur Kampiun, Es Cendol, Es Pisang Hijau, Tempe Mendoan, Siomay, Pempek, Otak-Otak, dan aneka penganan tradisional serta berbagai produk makanan kemasan Indonesia.

Selain makanan, tersedia juga kain batik dan berbagai macam aksesoris dan kerajinan khas Indonesia di bazar tersebut. Masyarakat menikmati aneka hiburan di Panggung Gembira yang menyuguhkan berbagai pertunjukan musik dan tari-tarian sambil menyantap berbagai jajanan yang ada.

Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati tari-tarian yang ditampilkan seperti antara lain Tari Legong Condong, Tari Nusantara, Line Dance, dan Pencak Silat. Sedangkan musik yang ditampilkan seperti beberapa band dari siswa-siswi Sekolah Indonesia Bangkok, Diaspora Indonesia di Thailand dan pertunjukan Angklung, Biola, dan Kulintang.

Selain diisi dengan tarian dan musik, kegiatan juga diisi dengan peluncuran layanan e-paspor KBRI Bangkok. Kegiatan peluncuran e-paspor mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat Indonesia yang telah menantikan layanan e-paspor hadir di KBRI Bangkok.

“Layanan e-paspor ini merupakan layanan yang paling kami tunggu-tunggu mengingat sudah ada beberapa perwakilan lain memberikan layanan seperti ini”, ungkap salah satu masyarakat Indonesia yang hadir.