HOME NEWS NUSANTARA

Kawanan Maling Bersajam Nekat Curi Motor Dinas Polisi di Lebak

Fariz Abdullah , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |00:05 WIB
Kawanan Maling Bersajam Nekat Curi Motor Dinas Polisi di Lebak
Illustrasi Pencurian (foto: dok freepik)
LEBAK - Kawanan pencuri bersenjata tajam nekat mencuri motor milik seorang anggota polisi yang terparkir di minimarket Kampung Senteal, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, pada Jumat 23 Agustus 2024.

Warga sekitar Arif Munandar mengatakan, mulanya komplotan maling itu akan mencuri salah satu motor yang terparkir di minimarket. Namun, aksi keduanya lebih dahulu kepergok oleh warga.

"Tadinya mau maling motor pengunjung, namun karena ada motor milik anggota Polisi dan kuncinya ada di motor, akhirnya di bawa kabur," kata Arif kepada awak media, Sabtu (24/8/2024).

"Saat ketahuan pelaku langsung mengeluarkan pisau, pelaku mencoba menyerang warga menggunakan pisau tajam ya, selain itu mengacungkan pisau ke puluhan warga," tambah dia.

Diketahui kendaraan tersebut merupakan motor patroli milik anggota Polsek Rangkasbitung. Saat kejadian anggota Polisi tersebut sedang berada di sekitar rumah warga dan lupa melepaskan kunci motornya. Sementara itu, motor milik pelaku curanmor diamankan oleh pihak Polsek Rangkasbitung.

 

