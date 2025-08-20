Tragis! Diduga Curi Besi, 2 Pemuda Tewas Tersengat Listrik

DELISERDANG - Dua pemuda berinisial AW alias Wijaya (34) dan BU alias Anto (27) ditemukan tewas usai tersengat listrik di Dusun I, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Senin 18 Agustus 2025.

Kapolsek Tanjung Morawa, AKP Jonni H Damanik mengatakan, peristiwa itu pertama kali diketahui masyarakat sekitar pukul 05.10 WIB. Informasi kemudian disampaikan ke Polsek Tanjung Morawa.

"Awalnya, saksi mendatangi mako Polsek Tanjung Morawa dan menyampaikan kepada petugas piket bahwa ada dua orang korban meninggal dunia diduga tersengat listrik tegangan tinggi," kata Jonni, Selasa (19/8/2025).

Dari keterangan saksi, lanjut Jonni, kedua korban sebelumnya terlihat menggali tanah untuk mencabut tiang besi milik Telkom. Saat tiang tersebut berhasil diangkat dari kedalaman sekitar 60-70 sentimeter, tiang itu diduga mengenai kabel listrik bertegangan tinggi.

"Pada saat mengangkat tiang tersebut, tiang itu menyentuh kabel listrik tegangan tinggi. Diduga kedua korban tersengat aliran arus listrik," ujar Jonni.