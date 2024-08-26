Netanyahu Bersumpah Serangan Israel ke Hizbullah di Lebanon Bukan Akhir Cerita

ISRAEL – Perdana Menteri (PM) Israel Benyamin Netanyahu bersumpah bahwa serangan udara Israel yang menargetkan roket Hizbullah di Lebanon selatan pada dini hari Minggu (25/8/2024) bukanlah akhir cerita. Serangan ini terjadi setelah kedua belah pihak saling melepaskan tembakan terberat sejak perang di Gaza dimulai, yang menimbulkan kekhawatiran akan konflik regional habis-habisan.

Netanyahu tidak menyebutkan tindakan lebih lanjut, jika ada yang direncanakan setelah saling serang yang intens tersebut. Namun mengisyaratkan langkah-langkah Israel akan ditujukan untuk mengubah situasi di utara.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menggunakan 100 jet tempur yang menyerang lebih dari 40 lokasi target di dalam Lebanon dalam serangan mendadak selama tujuh jam. Hizbullah meluncurkan ratusan roket dan pesawat nirawak ke Israel.

Menurut Netanyahu, serangan tersebut menghancurkan ribuan roket jarak pendek, yang semuanya dirancang untuk menyerang warga negara dan pasukan kami di Galilea di Israel utara. Ia juga mengatakan IDF telah mencegat semua pesawat nirawak yang diluncurkan Hizbullah ke sasaran strategis di pusat negara.

Netanyahu tidak menyebutkan nama sasarannya. Namun pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, menggambarkannya sebagai pangkalan intelijen militer 110 km di dalam wilayah Israel di luar Tel Aviv, yang tampaknya merujuk pada pangkalan militer Glilot, tempat agen mata-mata Mossad dan badan intelijen militer seperti bagian pengawasan elektronik Unit 8200 berada.

Dua pejuang Hizbullah dan seorang militan dari kelompok sekutu tewas dalam serangan di Lebanon. Seorang perwira angkatan laut Israel tewas dan dua anggota angkatan laut lainnya terluka di atas kapal patroli di lepas pantai Israel utara yang terkena pecahan peluru kendali pencegat Iron Dome.