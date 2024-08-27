Dapat Dukungan Golkar-PSI, Maximus dan Peggi Optimis Menang di Pilkada Mimika 2024

JAKARTA - Pasangan yang diusung Partai Perindo, Maximus Tipagau dan Peggi Patricia Pattipi kembali mendapatkan surat keputusan dukungan atau B1-KWK untuk maju di Pilkada Mimika 2024. Kali ini dukungan datang dari Partai Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Maximus menilai dukungan ini akan menjadi tambahan modal kekuatan untuk memenangkan kontestasi Pilkada di Kabupaten Mimika. Apalagi, ada dukungan dari partai besar Golkar yang juga merupakan partai pemenang di Kabupaten Mimika.

"Saya penuh dengan aktivitas di Jakarta mendapatkan B1KWK dari Partai Golkar, partai golkar ini merupakan partai pemenang di Mimika memiliki 7 kursi dan juga partai ini sudah selama 10 tahun memimpin Bupati, 10 tahun memimpin bupati, setelah itu memimpin lagi," kata Maximus kepada wartawan, Senin (26/8/2024).

Golkar dan PSI, kata dia, menambah deretan partai yang telah resmi mendukungnya. Sehingga total terdapat enam partai yang mendukungnya mulai dari Perindo, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hanura, Golkar dan PSI.

"Saya sudah dapat dukungan partainya, pertama Nasdem, kedua Perindo, ketiga PKB, Hanura, saat ini Golkar, PSI," kata dia.