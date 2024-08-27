Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Dapat Dukungan Perindo, Bobby Nasution : Kita Komitmen Bersama-sama Bangun Sumatera Utara

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |04:32 WIB
Dapat Dukungan Perindo, Bobby Nasution : Kita Komitmen Bersama-sama Bangun Sumatera Utara
Bobby Nasution terima SK dukungan dari Partai Perindo (Okezone.com/Wahyudi)
A
A
A

MEDAN - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) secara resmi mendukung pasangan Muhammad Bobby Afif Nasution-Surya di Pilgub Sumatera Utara 2024. Usai menerima dukungan Perindo, Bobby yang merupakan Wali Kota Medan menyatakan berkomitmen bangun Sumut bersama-sama.

Dukungan kepada pasangan Bobby-Surya termaktub dalam Surat Keputusan bernomor 03-SR/DPP-Partai Perindo/VIII/2024 tertanggal 18 Agustus 2024 yang ditandangani Ketua Umum Partai Perindo, Angle Tanoesoedibjo dan Sekretaris Ahmad Rofiq.

Surat dukungan yang sekaligus menjadi formulir B-Persetujuan Parpol KWK (B1KWK) itu diserahkan langsung Ketua DPW Perindo Sumatra Utara, Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat kepada Bobby Nasution di Sekretariat DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Senin (26/8/2024) sekitar pukul 23.30 WIB. 

Hadir pada penyerahan Surat Keputusan itu, Ketua Harian Perindo Sumut Chairman Pin, Sekretaris Wilayah Donna Yulietta Siagian, Wakil Ketua Iskandar, Wakil Sekretaris Budianta Tarigan. 

JTP Hutabarat mengatakan keputusan untuk mendukung Bobby Nasution-Surya di Pilgub Sumut 2024 adalah keputusan partai. Sehingga seluruh pengurus dan kader Perindo di Sumatra Utara harus solid untuk mendukung dan memenangkan pasangan Bobby-Surya. 

