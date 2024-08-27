Didukung Perindo, Erzaldi-Yuri Ingin Ciptakan Kepastian Hukum agar Investasi Tak Terhambat di Babel

JAKARTA - Erzali Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah resmi dapat dukungan Partai Perindo untuk maju di Pilgub Bangka Belitung 2024. Keduanya berjanji mengedepankan kepastian hukum untuk menjamin iklim investasi dan pergerakan ekonomi jika terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur Babel.

Calon wakil gubernur Babel, Yuri Kemal Fadlullah mengatakan bahwa dirinya bersama Erzali siap mengubah sistem perekonomian menjadi lebih baik. Yuri Kemal menjelaskan bahwa perekonomian dibangun dimulai dari menata kembali permasalahan hukum.

"Karena memang kalau tidak ada kepastian hukum makan tidak akan ada keadilan, oleh karena itu sebagai efek domino ke depannya jangan sampai terjadi adanya suatu pembiasan terhadap hukum," kata Yuri Kemal saat diwawancara di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Sebab menurutnya adanya ketidakpastian hukum membuat seseorang takut melakukan investasi atau bahkan melakukan aktivitas ekonomi. Hal itulah yang dinilainya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi khusunya di Bangka Belitung.

"Hukum yang tidak pasti menjadikan orang melakukan investasi atau melakukan aktivitas ekonomi jadi tidak berani di Bangka Belitung. Itulah yang menjadi stagnasi ekonomi itu sendiri," tegas dia.

Dalam kepemimpinan keduanya juga berjanji akan melibatkan kalangan muda. Ia meyakini kalangan muda dapat memberikan pendapat yang sesuai untuk mampu mengembangkan potensi di Bangka Belitung.

"Kami melibatkan pemuda baik ke dalam maupun juga aktif membangun kampungnya untuk bersama membangun ekonomi ke depan," tandas Yuri Kemal.



(Salman Mardira)