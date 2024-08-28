Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Perindo Komitmen Menangkan Agas Andreas-Tarsi Syukur di Pilkada Manggarai Timur

Iren Leleng , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |19:39 WIB
Perindo Komitmen Menangkan Agas Andreas-Tarsi Syukur di Pilkada Manggarai Timur
Partai Perindo usung pasangan Agas Andreas dan Tasri Syukur untuk Pilkada Manggarai Timur (Foto: MNC Media)
A
A
A

FLORES - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Manggarai Timur, NTT mendeklarasikan pasangan Agas Andreas dan Tarsi Syukur maju calon bupati dan wakil bupati pada kontestasi Pilkada 2024. Perindo pun komitmen memenangkan pasangan tersebut.

Ketua DPD Partai Perindo Manggarai Timur, Paulus S. Aprianus Gagu menilai bahwa sosok kedua tokoh tersebut Andreas Agas dan Tarsi Syukur adalah calon pemimpin yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang sangat dibutuhkan untuk memajukan daerah.

Menurut Sandri, hasil survei internal Partai Perindo menunjukkan Andreas Agas dan Tarsi Syukur (Akur) menempati posisi teratas dalam popularitas. Hal tersebut menjadi dasar bagi partai untuk memberikan dukungan penuh kepada pasangan tersebut.

“Kami yakin bahwa Andreas Agas dan Tarsi Syukur adalah pilihan terbaik untuk memimpin Kabupaten Manggarai Timur lima tahun ke depan,” ujarnya.

Sandri menambahkan, Partai Perindo memberikan dukungan kepada Paket Akur berdasarkan pertimbangan nilai-nilai spiritualitas, komitmen, dan integritas serta visi dan misi yang sejalan untuk membangun Kabupaten Manggarai Timur. 

Dirinya pun mengajak seluruh kader dan simpatisan partai untuk tetap solid dan berjuang bersama demi kemenangan Paket Akur, seraya mengusung tagline "Solid, Berjuang, Menang".

 

Halaman:
1 2
      
