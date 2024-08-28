Tanda-Tanda Palestina Akan Merdeka Menurut Syekh Ahmed Yassin

Ahmed Yassin, seorang politikus Palestina dan imam yang mendirikan Hamas, sebuah organisasi pejuang Islamis dan nasionalis Palestina di Jalur Gaza (Foto: AP)

PALESTINA - Ahmed Yassin merupakan seorang politikus Palestina dan imam yang mendirikan Hamas, sebuah organisasi pejuang Islamis dan nasionalis Palestina di Jalur Gaza pada 1987. Ia mengatakan bahwa Palestina harus mempertahankan perjuangan bersenjata mereka melawan Israel.

Terhuyung-huyung di kursi roda berkarat, tubuhnya yang mungil terguncang oleh batuk-batuk, ia menjelaskan dengan pelan mengapa, atas nama Islam, Palestina harus mempertahankan perjuangan bersenjata mereka melawan Israel.

Dikutip dari The Guardian, meskipun penampilannya lemah karena berada dalam kondisi lumpuh, Sheikh Yassin berbicara dengan otoritas yang didasarkan pada keyakinan yang tak tergoyahkan.

"Jika kita menginginkan negara Palestina, kita harus memiliki tanah Palestina, tidak ada gunanya membuat negara di atas kertas. Negara kita akan menjadi negara Islam." terangnya.

Sembilan bulan setelah pemberontakan di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki Israel, Syekh dan orang-orang seperti dia mewakili oposisi yang kuat terhadap mereka yang berusaha menerjemahkan pengorbanan intifada menjadi keuntungan politik yang konkret.

Ketika Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di luar negeri merasa bimbang apakah akan mendeklarasikan kemerdekaan Palestina secara sepihak, membentuk pemerintahan di pengasingan, atau mengubah perjanjian gerakan tersebut, kaum radikal Muslim di wilayah yang diduduki memperjelas bahwa mereka menentang konsesi apa pun.

Syekh Yassin adalah pemimpin spiritual Gerakan Perlawanan Islam, yang lahir dan dibesarkan di tengah kesengsaraan dan kesengsaraan Gaza dan didorong atau setidaknya diabaikan oleh Israel, hingga mereka menyadari bahwa gerakan itu tidak akan menggantikan PLO.

Gerakan tersebut, yang dikenal dengan akronim bahasa Arabnya sebagai Hamas, telah aktif sejak intifada meletus di sini Desember lalu. Kadang-kadang gerakan itu menantang arus utama, Kepemimpinan Nasional Bersatu yang didukung PLO dan menyerukan hari-hari pemogokan dan protesnya sendiri.

Namun, dalam beberapa minggu terakhir, saat PLO menghadapi tantangan untuk menyamakan kerusuhan yang berlangsung selama berbulan-bulan dengan ide-ide yang imajinatif secara politis, Hamas menjadi lebih tegas dalam pandangannya, mengangkat momok lama perpecahan dalam jajaran Palestina pada saat kebutuhan akan persatuan telah menjadi buah bibir. Selebaran nomor 25 yang dikeluarkan oleh United Leadership minggu ini mengecam Hamas karena melayani musuh. Seruan mogok independen digambarkan sebagai pemaksaan otoritas di jalan dengan paksa.