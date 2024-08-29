Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Anies Tolak Maju Pilgub Jabar, Ucapkan Terima Kasih

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |23:21 WIB
Anies Baswedan menolak maju Pilgub Jabar (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Anies Rasyid Baswedan, Sahrin Hamid menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada partai politik (Parpol) yang meminta Eks Gubernur Jakarta 2017-2022 maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024.

"Pertama, Mas Anies menyampaikan terima kasih tentunya, apresiasi kepada partai yang telah meminta Mas Anies untuk maju di Jawa Barat dan dengan berbagai macam pertimbangan tentunya Mas Anies telah menyatakan bahwa tidak maju di Jawa Barat," kata Sahrin saat jumpa pers di markas pemenangan Jalan Brawijaya X No.46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (29/8/2024) malam.

Sahrin menambahkan aspirasi masyarakat yang meminta Anies maju di Pilkada Jakarta menjadi refleksi dalam keputusan partai tingkat wilayah dan daerah. Namun, menurutnya dalam Pilkada Jawa Barat tidak ada permintaan khusus dari warga maupun aspirasi hingga parpol di tingkat daerah.

"Kita tahu bahwa kalau di Jakarta memang banyak aspirasi warga masyarakat yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Itu juga terefleksi dalam keputusan partai di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta," ujarnya.

"Kita tahu itu juga sudah beberapa keputusan partai di tingkat pusat. Namun memang Jawa Barat itu tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat, maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah," tambahnya.

Lebih lanjut, Sahrin mengatakan bahwa Anies bakal memberikan keterangan khusus kepada masyarakat luas atau publik terkait keputusannya itu pada Jumat 30 Agustus 2024.

 

