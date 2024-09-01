Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Bupati Arif Sugiyanto: Kemiskinan di Kebumen Mengalami Penurunan Signifikan Setiap Tahun

Sucipto , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |22:19 WIB
Bupati Arif Sugiyanto: Kemiskinan di Kebumen Mengalami Penurunan Signifikan Setiap Tahun
Bupati Kebumen Arif Sugiyanto/ist
KEBUMEN - Bupati Kebumen Arif Sugiyanto bersyukur kemiskinan penduduk di wilayahnya terus menurun di era kepemimpinannya. Hal ini berkat kerja keras semua pihak, seluruh instansi di Pemkab Kebumen, dan juga dukungan masyarakat serta rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, dia menyayangkan adanya informasi tidak benar yang disampaikan oleh tokoh masyarakat mengenai data kemiskinan di Kebumen. Di mana disebutkan kemiskinan di Kebumen dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan.

"Pertama kita bersyukur bahwa kemiskinan di Kebumen terus mengalami penurunan yang siginifikan dari tahun ke tahun. Yang kedua kita menyayangkan adanya informasi yang tidak benar yang mengatakan kemiskinan di Kebumen stagnan, tak ada penurunan," ujarnya, Minggu (1/9/2024).

"Kita tahu pada 2020 jumlah warga miskin masih di angka 211.090 jiwa dan di tahun 2024 alhamdulillah sudah turun di angka 187.950 jiwa yang berarti angka kamiskinan turun sebanyak 23,140 jiwa," sambungnya.

Arif bahkan menyebut pada 2024, angka penurunan kemiskinan di Kebumen mencapai 0,63%, terbaik ketiga di Jawa Tengah, jauh lebih baik dibanding rata-rata penurunan kemiskinan di Jateng dan nasional.

"Alhamdulillah justru kita dinyatakan oleh BPS angka penurunannya terbaik ketiga se Jateng. Dan ini akan kita genjot sehingga kemiskinan di Kebumen terus menurun," terangnya.

Menurutnya, menurunkan angka kemiskinan tidak hanya fokus pada kemiskinannya saja. Tapi juga menyangkut beberapa faktor. Misalnya terkait jaminan kesehatan yang diberikan Pemda kepada masyarakat. Pada saat awal menjabat, jaminan kesehatan yang diberikan baru 88%, dan saat ini sudah 99,8%.

"Kemudian stunting itu diawal kami menjabat sebesar 15,72 hampir 16%, dan sekarang alhamdulillah sudah turun dua digit menjadi 9,93%. Lalu indeks pembangunan manusia atau IPM juga semakin baik," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
