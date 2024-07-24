Advertisement
HOME NEWS JATENG

5 Fakta Sosok Kades Supono, Ketua PP Intimidasi dan Usir Wali Murid Pelapor Pungli SD di Kebumen

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |05:00 WIB
5 Fakta Sosok Kades Supono, Ketua PP Intimidasi dan Usir Wali Murid Pelapor Pungli SD di Kebumen
Ketua PP intimidasi pelapor pungli (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Oknum anggota Ormas Pemuda Pancasila Supono diduga mengintimidasi warga di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, lantaran melaporkan dugaan pungli di Sekolah Dasar (SD) hingga viral di media sosial (medsos).

Okezone merangkum sejumlah fakta oknum ormas yang intimidasi wali murid tersebut. Berikut ulasannya:

1. Supono Intimidasi Sugiyono di Rumahnya

Dalam video viral yang beredar, Supono beserta rekan rekannya mengintimidasi seorang warga bernama Sugiyono di kediamannya.

"Klien kami menelepon katanya dia ditelepon oleh Pak Sabit yang ngakunya sebagai kepala desa Jatimulyo, Pak Sabit menyampaikan, nanti habis maghrib rumahnya mau didatangin oleh kepala desa Menganti dan Pemuda Pancasila (PP) terkait laporan dan aduan kepada LPKSM," kata Sugiyono dikutip, Selasa (23/7/2024).

2. Hasil Rekaman Intimidasi Dilapor ke Polisi

Sugiyono pun merekam aksi intimidasi Supono dan akan membawa rekaman tersebut ke kantor Polisi.

"Saya rekam (aksi intimidasi itu) langsung saya kirim rekamanya ke Polres Kebumen, agar kalau nanti terjadi sesuatu bisa langsung terdeteksi diketahui oleh polisi," katanya.

