INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 2 September: Kebakaran Dahsyat di London hingga Pesawat Swissair Jatuh

Awaludin , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |05:20 WIB
Peristiwa 2 September: Kebakaran Dahsyat di London hingga Pesawat Swissair Jatuh
Illustrasi Kebakaran (foto: dok freepik)
A
A
A

SEJUMLAH peristiwa selalu saja terjadi setiap hari di berbagai penjuru dunia. Kejadian itu terekam dan menjadi catatan sejarah. Seperti peristiwa yang terjadi pada 2 September. Untuk kembali mengingat peritiwa itu, Okezone mengulas beberapa peristiwa yang terjadi berdasarkan Wikipedia:

1666 - Seperenam Warga London Kehilangan Rumah karena Kebakaran

Kebakaran hebat melanda kota London, Inggris. Berdasarkan catatan sebanyak 13.200 rumah, 87 gereja paroki, 6 kapel termasuk Katedral Santo Paulus hangus terbakar. Belum lagi sebanyak 100.000 orang atau seperenam penduduk London saat itu kehilangan tempat tinggal.

Kebakaran berawal dari toko roti milik Thomas Farriner di Puding Lane pada Minggu dini hari. Api kemudian menjalar cepat ke bagian barat kota London. Angin menjadi salah satu penyebab cepatnya api membesar.

1998 - Swissair Penerbangan 111 Jatuh di Samudera Atlantik

Pada 2 September 1998 pesawat Swissair Penerbangan 111 jatuh di Samudera Atlantik sebelah barat daya Bandara International Halifax, Nova Scotia, Kanada setelah berangkat dari Bandara International John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat menuju Bandara International Cointrin, Jenewa, Swiss.

Pesawat tersebut langsung hancur berkeping-keping setelah menghantam air dan menewaskan seluruh penumpang dan awak kabin sebanyak 229 orang. Kecelakaan ini menjadi catatan terburuk bagi pesawat jenis MD-11 itu.

 

