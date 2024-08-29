Peristiwa 29 Agustus: Traktat Rio de Janeiro hingga Lahirnya Michael Jackson

JAKARTA – Berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi 29 Agustus setiap tahunnya. Di antaranya disepakatinya Traktat Rio de Janeiro antara Brasil dengan Portugal hingga lahirnya "King of Pop" Michael Jackson.

Okezone pun merangkum beberapa di antaranya, sebagaimana dinukil dari Wikipedia.org, Kamis (29/8/2024):

1976 – Lahirnya Vokalis Band Naif

David Bayu Danangjaya dikenal sebagai David Naif, vokalis dari band Naif. Ia lahir di Kota Solo, Jawa Tengah, 29 Agustus 1976.

Karier David berawal ketika mendaftar sebagai mahasiswa desain grafis di Institut Kesenian Jakarta pada 1994. Di sanalah, ia menemukan kawan-kawan yang kelak bergabung menjadi grup band Naif.