Peristiwa Hari Ini: Berdirinya TNI AL

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 10 September, beberapa di antaranya tercatat dalam sejarah dan akan terus dikenang. Salah satu peristiwa bersejarah yang berlangsung hari ini adalah berdirinya TNI AL

Okezone mengulas sejumlah peristiwa bersejarah hari ini. Berikut ulasannya:

1. Berdirinya TNI AL



Pada 10 September 1945, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) berdiri. Awal mula dibentuk, TNI AL bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR) Laut. BKR Laut ‎dibentuk tak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Saat itu, BKR Laut dipelopori oleh pelaut-pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine (Angkatan Laut Kerajaan Belanda) dan Kaigun pada masa pendudukan Jepang.

2. Guinea-Bissau Merdeka dari Portugis

Republik Guinea-Bissau resmi merdeka dari Portugis pada 10 September 1974. Pengumuman kemerdekaan Republik Guinea-Bissau sebenarnya sudah sejak 24 September 1973. Namun, kemerdekaannya itu baru diakui pada 10 September 1974.

Guinea-Bissau sendiri merupakan negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal Utara dan Guinea Selatan dan Timur. Sejak meraih kemerdekaannya, Guinea-Bisseau tercatat pernah mengalami ketidakstabilan politik ‎pasca-merdeka.

3. Menlu Swedia Tewas Ditusuk

Menteri Luar Negeri (Menlu) Swedia, Ylva Anna Maria Lindh meninggal dunia setelah ditusuk saat berbelanja di sebuah toko daerah Stockholm pada 10 September 2003.‎ Anna tewas dengan luka tikam di bagian dada, perut dan lengan.

Anna Lindh diduga dibunuh oleh 'orang gila' dengan cara ditikam pada siang hari di pusat perbelanjaan daerah Stockholm. Namun, pembunuhan tersebut dinilai janggal karena sejumlah pengawal Anna menghilang saat penusukan.