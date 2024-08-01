Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa Hari Ini: Bom Meledak di Atrium Plaza Senen

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |05:00 WIB
Peristiwa Hari Ini: Bom Meledak di Atrium Plaza Senen
Ilustrasi Bom (Foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi setiap harinya, termasuk pada tanggal 1 Agustus. Salah satunya adalah peristiwa ledakan bom di Atrium Plaza Senen, Jakarta Pusat.

Okezone akan mengulas beberapa peristiwa tersebut berdasarkan. Berikut ulasannya:

1629 - Tsunami 15 Meter di Laut Banda

Gempa bumi magnitudo 8,2 mengguncang Laut Banda pada 1 Agustus 1629. Gempa tersebut diketahui terletak pada episentrum di Palung Seram, Kepulauan Banda dan mengakibatkan tsunami setinggi 15 meter. Dalam kejadian itu dikabarkan banyak pepohonan di Kepulauan Banda yang terbawa tsunami. Gempa juga dirasakan hingga Ambon yang terletak 230 kilometer dari pusat gempa.

1774 - Joseph Priestly Menemukan Oksigen

Setiap makhluk hidup tentu membutuhkan oksigen dalam menjalani kehidupannya sehari hari. Namun apakah kita mengetahui siapa penemu oksigen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh itu? Dia adalah Joseph Priestly seorang ahli kimia berkebangsaan Inggris yang dikenal sebagai penemu oksigen yang diisolasi dalam gas, meski ada dua nama lainnya yakni Carl Wilhelm Scheele dan Antoine Lavoisier yang juga mengklaim telah menemukan oksigen.

Reputasinya itu telah terbangun sejak sejunlah temuannya mulai dari air soda, tulisan-tulisan tentang kelistrikan, serta penemuannya atas gas yang belakangan dikenal sebagai 'udara tak berflogiston atau oksigen.

1927 - Lahirnya Tentara Pembebasan Rakyat Republik Rakyat Tiongkok

Pemberontakan Nanchang pada 1 Agustus 1927 menjadi cikal bakal berdirinya Tentara Pembebasan Rakyat Republik Rakyat Tiongkok. Pemberontakan itu terjadi antara komunis melawan pembersihan anti-komunis oleh Partai Nasionalis Tiongkok.

Alhasil, setelah pemberontakan itu berhasil diredam kekuatan pemberontak yang tersisa membentuk kesatuan militer dengan nama Tentara Revolusioner Petani dan Buruh Tiongkok dan berubah nama menjadi Tentara Merah Petani dan Buruh Tiongkok.

 

