Peristiwa Hari Ini: Wafatnya Penyanyi Reggae Mbah Surip

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada tanggal 4 Agustus setiap tahunnya. Sejumlahmua di antaranya adalah, tanggal kelahiran dari mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan kematian penyanyi Reggae Indonesia Mbah Surip

Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting pada 4 Agustus. Berikut ulasannya:

1. Kelahiran eks Presiden Amerika Serikat Barack Obama

Barack Hussein Obama II lahir pada 4 Agustus 1961. Dia adalah seorang politisi Amerika yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikatke-44. Ia merupakan orang Afrika Amerika pertama yang menempati jabatan tersebut.

2. Kabinet Hatta Jilid I



Kabinet Hatta Pertama atau Kabinet Hatta I adalah kabinet ketujuh yang dibentuk di Indonesia. Kabinet ini dibentuk oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, atas perintah Presiden Soekarno pada tanggal 23 Januari 1948, hari yang sama saat kabinet sebelumnya dinyatakan bubar.

Kabinet ini bertugas pada periode 29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949.

3. Perang Dunia I Inggris nyatakan perang terhadap Jerman



Pada tanggal 4 Agustus 1914 Perang Dunia I, Inggris menyatakan perang terhadap Jerman, sementara Amerika Serikat menyatakan netralitas negara tersebut.

Perang Dunia I (PDI) adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini sering disebut Perang Duniaatau Perang Besar sejak terjadi sampai dimulainya Perang Dunia II pada tahun 1939, dan Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia I setelah itu.