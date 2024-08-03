Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa Hari Ini: Meletusnya Gunung Asama di Jepang Tewaskan 35 Ribu Jiwa 

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |05:00 WIB
Peristiwa Hari Ini: Meletusnya Gunung Asama di Jepang Tewaskan 35 Ribu Jiwa 
Gunung Asama Jepang (Foto: AFP)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 3 Agustus. Peristiwa bersejarah itu di antaranya meletusnya Gunung Asama di Jepang pada 1783 yang menewaskan 35 ribu jiwa hingga berakhirnya perang Padri.

Berikut deretan peristiwa bersejarah pada 3 Agustus yang dirangkum Okezone:

1492 - Christopher Columbus, pelaut Italia, memulai perjalanan bersejarahnya untuk memulai misi menemukan jalan baru ke India.

1783 - Gunung Asama di Jepang meletus yang menewaskan 35.000 jiwa

Gunung Asama adalah gunung api aktif yang terletak sekitar 145 KM barat laut dari pusat kota Tokyo. Ia adalah salah satu dari 108 gunung api yang ada di Jepang.

Gunung ini bertipe strato dan memiliki catatan letusan yang panjang. Letusan terakhir terjadi tanggal 2 Februari 2009 yang menyebabkan hujan abu di sebagian Metropolitan Tokyo.

1837 - Penaklukan Bonjol

LetKol Andreas Victor Michiels menggantikan Eerens dalam penyerangan ke Bonjol berhasil mengakhiri Perang Padri.

Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan.

1884 - Galaksi NGC 27 ditemukan oleh Lewis A. Swift.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/340/3061538/gunung_meletus-zDm9_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Abu Vulkanik Menyembur Setinggi 1 Kilometer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/337/3050772/gunung_merapi-C43o_large.jpg
Gunung Merapi Meletus, Muntahkan 60 Kali Guguran Lava Pijar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/13/447/646598/RH7zUPyiJt.jpg
Gunung Gamkonora di Halmahera meletus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/05/28/447/637227/SvNq5aHMJR.jpg
Gunung Api Dukono Halmahera meletus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/05/28/447/636607/RJNm0WqYFJ.jpg
Galunggung dipantau dari 4 titik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/05/18/447/631334/t8q8bNDBnA.jpg
Gunung Marapi kembali meletus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement