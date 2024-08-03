Peristiwa Hari Ini: Meletusnya Gunung Asama di Jepang Tewaskan 35 Ribu Jiwa

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 3 Agustus. Peristiwa bersejarah itu di antaranya meletusnya Gunung Asama di Jepang pada 1783 yang menewaskan 35 ribu jiwa hingga berakhirnya perang Padri.

Berikut deretan peristiwa bersejarah pada 3 Agustus yang dirangkum Okezone:

1492 - Christopher Columbus, pelaut Italia, memulai perjalanan bersejarahnya untuk memulai misi menemukan jalan baru ke India.

1783 - Gunung Asama di Jepang meletus yang menewaskan 35.000 jiwa

Gunung Asama adalah gunung api aktif yang terletak sekitar 145 KM barat laut dari pusat kota Tokyo. Ia adalah salah satu dari 108 gunung api yang ada di Jepang.

Gunung ini bertipe strato dan memiliki catatan letusan yang panjang. Letusan terakhir terjadi tanggal 2 Februari 2009 yang menyebabkan hujan abu di sebagian Metropolitan Tokyo.

1837 - Penaklukan Bonjol

LetKol Andreas Victor Michiels menggantikan Eerens dalam penyerangan ke Bonjol berhasil mengakhiri Perang Padri.

Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan.

1884 - Galaksi NGC 27 ditemukan oleh Lewis A. Swift.