Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Abu Vulkanik Menyembur Setinggi 1 Kilometer

Ponsius Econg , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |13:47 WIB
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Abu Vulkanik Menyembur Setinggi 1 Kilometer
Gunung Lewotobi Laki-Laki (Foto: PGA Gunung Lewotobi Laki-Laki/Ponsius Econg)
A
A
A

FLORES TIMUR - Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali  erupsi, Rabu (11/9/2024) pagi. Letusan disertai lontaran abu vulkanik setinggi 1 kilometer (KM) di atas kawah. 

Petugas pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Lewotobi Laki-laki, Vinsensius Tuku, mencatat letusan sebanyak 1 kali pada periode pukul 00.00-06.00 Wita. 

"Teramati asap kawah utama berwarna kelabu dengan intensitas tebal tinggi sekitar 1000 meter dari puncak," ujar Tuku, Rabu (11/9/2024). 

Gunung api aktif berketinggian 1.584 meter dpl tersebut secara visual terlihat jelas, tak berkabut. Teramati asap kawah berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke Barat Daya dan Barat. 

Terekam di seismogram, letusan beramplitudo 22,2 mm dalam durasi 2 menit 42 detik. "1 kali gempa Letusan/Erupsi dengan amplitudo 22,2 mm, dan lama gempa 162 detik," urainya. 

Tercatat pula 4 kali gempa Vulkanik Dangkal dengan amplitudo maksimum 17,7 mm dalam durasi 11 detik. Sebanyak 5 kali gempa Dalam beramplitudo maksimum 8,14 mm, S-P 0,9-1,3 detik, durasi paling lama 20 detik.

Tuku juga mencatat adanya gempa Tektonik Lokal dan Tektonik Jauh. Sebanyak 1 kali Gempa Tektonik Lokal dengan amplitudo 16,2 mm, S-P 5,8 detik, dalam durasi 30 detik.

"2 kali gempa Tektonik Jauh dengan amplitudo 2,2-17,7 mm, S-P 15-15,39 detik dan lama gempa 36-58 detik," ujar Tuku. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/337/3050772/gunung_merapi-C43o_large.jpg
Gunung Merapi Meletus, Muntahkan 60 Kali Guguran Lava Pijar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/337/3043278/gunung_asama_jepang-Ygsn_large.jpg
Peristiwa Hari Ini: Meletusnya Gunung Asama di Jepang Tewaskan 35 Ribu Jiwa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/13/447/646598/RH7zUPyiJt.jpg
Gunung Gamkonora di Halmahera meletus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/05/28/447/637227/SvNq5aHMJR.jpg
Gunung Api Dukono Halmahera meletus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/05/28/447/636607/RJNm0WqYFJ.jpg
Galunggung dipantau dari 4 titik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/05/18/447/631334/t8q8bNDBnA.jpg
Gunung Marapi kembali meletus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement