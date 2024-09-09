Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 600 Meter di Atas Puncak

JAKARTA - Gunung Api Lewotobi Laki-laki dilaporkan erupsi pada Senin (9/9/2024). Gunung Api yang berlokasi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut dilaporkan erupsi sekira pukul 06.11 WITA.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan, tinggi kolom letusan mencapai sekira 600 meter dari puncak Gunung Lewotobi Laki-laki. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya dan barat.

"Terjadi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki pada hari Senin, 09 September 2024, pukul 06:11 WITA. Tinggi kolom letusan teramati ± 600 m di atas puncak (± 2184 m di atas permukaan laut)," dikutip dari laman resmi magma.esdm.go.id.

Sejauh ini, erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 5.18 mm dan durasi 256 detik. PVMBG mengimbau agar masyarakat tidak beraktivitas di sekitaran Gunung Lewotobi Laki-laki.

"Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung/wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 Km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Lewotobi Perempuan serta 4 Km arah sektoral Utara-Timur laut dan 5 Km pada sektor Timur laut dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki," imbau PVMBG.

Masyarakat juga diimbau agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya. PVMBG juga meminta kepada Pemda setempat untuk aktif berkoordinasi dengan Pos Pengamatan Gunung Lewotobi Laki-laki.

(Qur'anul Hidayat)