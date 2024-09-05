Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi Lagi, Lontarkan Abu Vulkanik Disertai Lava Pijar

FLORES TIMUR - Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali erupsi Kamis (5/9/2024) pagi. Letusan ini melontarkan abu vulkanik setinggi 800 meter disertai lava pijar.

Kepala Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Lewotobi Laki-laki, Herman Yosef S Mboro melaporkan, letusan tercatat sebanyak 1 kali pada periode pukul 00.00-06.00 Wita.

"Teramati asap kawah utama berwarna kelabu dengan intensitas tebal tinggi sekitar 800 meter dari puncak," ungkap Mboro dalam laporannya, Kamis (1/9/2024).

Gunung berapi berketinggian 1.584 meter dpl tersebut secara visual terlihat jelas, tak berkabut. Teramati asap kawah berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah Barat Laut.

Terekam di seismogram, letusan beramplitudo 22 mm dalam durasi 2 menit 58 detik. "1 kali gempa Letusan/Erupsi dengan amplitudo 22 mm, dan lama gempa 177 detik," paparnya.

Tercatat pula 1 kali gempa Hembusan dengan amplitudo 2,2 mm dalam durasi 27 detik. Sebanyak 1 kali gempa Harmonik dengan amplitudo 2,9 mm, durasi 1 menit 29 detik.

Mboro juga mencatat adanya gempa Vulkanik Dangkal, Vulkanik Dalam dan Tektonik Jauh. Gempa vulkanik Dangkal 4 kali beramplitudo maksimum 7,4 mm, dalam durasi paling lama 10 detik.