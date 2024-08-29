Gunung Lewotobi Laki-laki 2 Kali Meletus Pagi Ini, Lontarkan Abu Vulkanik 1 Kilometer

FLORES TIMUR - Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali erupsi Kamis (29/8/2024) pagi. Letusan disertai lontaran abu vulkanik setinggi 1 kilometer (KM) di atas kawah.

Petugas pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Lewotobi Laki-laki, Dany Erlangga Yosa Putra melaporkan, letusan tercatat sebanyak 2 kali pada periode pukul 00.00-06.00 Wita.

"Teramati asap kawah utama berwarna kelabu dengan intensitas tebal tinggi sekitar 800-1000 meter dari puncak," ungkap Putra dalam laporannya, Kamis (29/8/2024) pagi ini.

Gunung berapi berketinggian 1584 mdpl tersebut dikatakannya terlihat jelas, tak berkabut, secara visual. Teramati asap kawah berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah Barat Daya dan Barat.

Terekam di seismogram, letusan beramplitudo maksimum 14,8 mm dalam durasi paling lama 4 menit 8 detik. "1 kali gempa Letusan/Erupsi dengan amplitudo 22,2 mm, dan lama gempa 229 detik," bebernya.