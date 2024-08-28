Kawasan Gunung Bromo Diterjang Angin Kencang, Sejumlah Bangunan Rusak dan Pohon Tumbang

MALANG - Angin Kencang melanda kawasan Wisata Gunung Bromo Malang hingga membuat beberapa bangunan rusak. Beberapa bangunan itu teridentifikasi warung-warung yang ada di sekitar jalur akses wisata ke kawasan Blok Jemplang.

Terlihat dari video yang diterima MPI, beberapa bangunan warung mengalami kerusakan pada bagian atapnya. Sekitar empat warung yang mengalami kerusakan di bagian atap.

Relawan siaga bencana Desa Ngadas, Sampotono membenarkan informasi adanya angin kencang yang merusak bangunan di kawasan Gunung Bromo. Tapi kerusakan itu tidak signifikan, sebab yang terdampak hanya warung-warung di sekitar wihara Desa Ngadas.

"Iya ada angin kencang merusak bangunan, tapi warung di bawahnya wihara itu, permukiman belum ada info kerusakan," ucap Sampotono, saat dikonfirmasi Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, angin kencang itu terjadi sejak Selasa 27 Agustus 2024 malam dan puncaknya terjadi pada Rabu dini hari hingga pagi tadi. Ia menduga kerusakan bangunan itu terjadi pada Rabu pagi, saat subuh.

"Angin mulai kemarin sore sampai pagi hari ini, mungkin yang atap rusak itu tadi pagi subuh mungkin. Tidak ada aktivitas warga, karena warung sedang tutup waktu itu," tuturnya.