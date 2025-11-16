Angin Kencang Hantam Bulukumba, Rumah dan Bengkel Porak-poranda

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan terjadinya bencana cuaca ekstrem berupa hujan disertai angin kencang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, pada Sabtu 15 November 2025.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan bahwa peristiwa tersebut melanda lima kecamatan di Bulukumba dan menyebabkan sejumlah bangunan mengalami kerusakan.

"Peristiwa ini menyebabkan satu unit rumah, satu unit bengkel mobil, dan dua unit mobil rusak berat," kata Muhari, Minggu (16/11/2025).

Selain itu, tujuh rumah lainnya dilaporkan mengalami kerusakan ringan. Sejumlah pohon juga tumbang akibat kuatnya tiupan angin.

BPBD Kabupaten Bulukumba bersama tim gabungan telah melakukan pembersihan material pohon tumbang di lokasi terdampak.